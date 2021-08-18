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Побит мировой рекорд по вычислению числа Пи

Источник:
РИА Новости
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Фото: Yusnierv / CC BY-SA 4.0

Швейцарские ученые с помощью суперкомпьютера обновили значение числа Пи до 62,8 триллиона цифр, установив своеобразный мировой рекорд.

Прежний мировой рекорд 2020 года насчитывал 50 триллионов цифр в значении математической константы. Для обновления числа Пи специалистам потребовалось 108 дней и 9 часов. Теперь десять последних известных цифр числа Пи следующие: 7817924264.

Расчеты производились на суперкомпьютере с двумя 32-ядерными процессорами AMD EPYC 7542 с частотой до 3,4 ГГц. Для хранения выгружаемых из оперативной памяти данных использовался отдельный массив из 38 жестких дисков емкостью 16 ТБ.

Число Пи — это математическая константа, равная отношению длины окружности к ее диаметру. Десятичное представление числа никогда не заканчивается и является эталоном для высокопроизводительных вычислений.

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