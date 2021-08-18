Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект

Искусственный интеллект разрабатывает новое поколение мобильных процессоров Exynos, сообщает пресс-служба компании Samsung.

Для проектирования новых чипов Samsung использует программное обеспечение DSO.ai компании Synopsis. Это первое коммерческое программное обеспечение, которое создавалось для разработки микросхем.

Отмечается, что пока ИИ не может справиться с полным циклом разработки однокристальной системы, поэтому логическую часть процессора разрабатывают люди. Однако на следующем этапе необходимыми расчетами занимается уже компьютер.

Проектирование компоновки и разводки, предполагающее определение размещения каждого транзистора и способа его подключения, обычно занимает значительное количество времени — от 20 до 30 недель. Искусственный интеллект ускоряет эту фазу до четырех недель.

Кроме этого, ИИ повышает эффективность проектирования. Он способен повысить тактовую частоту процессора на 18% и уменьшить энергопотребление на 21% за счет оптимального распределения транзисторов, число которых в процессоре может достигать нескольких миллиардов.