НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект

Источник:
Gizchina.com
135 0
Фото: mikemacmarketing / Attribution License

Искусственный интеллект разрабатывает новое поколение мобильных процессоров Exynos, сообщает пресс-служба компании Samsung.

Для проектирования новых чипов Samsung использует программное обеспечение DSO.ai компании Synopsis. Это первое коммерческое программное обеспечение, которое создавалось для разработки микросхем.

Отмечается, что пока ИИ не может справиться с полным циклом разработки однокристальной системы, поэтому логическую часть процессора разрабатывают люди. Однако на следующем этапе необходимыми расчетами занимается уже компьютер.

Проектирование компоновки и разводки, предполагающее определение размещения каждого транзистора и способа его подключения, обычно занимает значительное количество времени — от 20 до 30 недель. Искусственный интеллект ускоряет эту фазу до четырех недель.

Кроме этого, ИИ повышает эффективность проектирования. Он способен повысить тактовую частоту процессора на 18% и уменьшить энергопотребление на 21% за счет оптимального распределения транзисторов, число которых в процессоре может достигать нескольких миллиардов.

Еще по теме
Android 12 позволит управлять смартфоном мимикой
Обнаружена новая критическая уязвимость Windows
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
WhatsApp представил новую функцию переноса чатов
смотреть все
Технологии #Софт #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии уникальное захоронение
Жители Кузбасса выступили против Крапивинской ГЭС
Ученые обнаружили в Бурятии новые участки для добычи урана
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Цой жив: самые неожиданные каверы
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru