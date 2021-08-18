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Автоэксперт объяснил, через сколько лет менять машину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мелкие постоянные поломки на свежем авто, коррозия на подвеске или выросший расход бензина и масла — главные признаки того, что машину пора продавать, сообщил техдиректор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

«Если на ремонт машины после каждых 10 тысяч пройденных километров приходится тратить более 15 тысяч рублей за раз, стоит купить подержанное авто старше возрастом, но надежнее», — цитирует агентство «Прайм» Рязанова.

По его словам, произведенные в Корее, России и Китае автомобили имеют оптимальный срок эксплуатации 3-5 лет. Более «надежными и долговечными» считаются авто из США, Японии и Европы.

«Иногда целесообразней продать трехлетний отечественный автомобиль и приобрести пятилетний или семилетний BMW, Volvo или Toyota», — отметил специалист.

Рязанов отметил, что в течение первого года эксплуатации массовые автомобили класса В и С дешевеют в среднем на 10%, а после трех лет владения остаточная стоимость состоит из 60% потраченных на покупку средств. В премиальном сегменте ситуация иная: люксовое авто сразу после выезда из автосалона теряет 30% стоимости, спустя три года — еще около 20%.

«Однако после пяти лет стоимость перестает снижаться в случае, если пробег на автомобиле не больше 110 тысяч километров, можно продать транспортное средство за 95% потраченных на машину денег», — уточнил эксперт.

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