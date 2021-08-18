Жители Кузбасса выступили против Крапивинской ГЭС

Жители Кузбасса считают, что строительство Крапивинской ГЭС нанесет непоправимый урон экологии региона, так как река Томь сильно загрязнена, поэтому будет создано «грязное море» — свои возражения они оформили документально и направили властям региона.

Строительство Крапивинской ГЭС началось в 1976 году, в 1989 году было заморожено. В 2020 году правительство Кузбасса и компания «Русал» решили достроить объект.

Активисты указали, что в реку Томь десятилетиями сбрасывались промышленные отходы, туда же шли канализационные стоки. Сейчас вода в ней «мутная, имеет запах химии и зловоний, пить ее опасно для жизни».

«В итоге водохранилище будет представлять собой грязный, полный нечистот химических соединений водоем», — говорится в документе «Возражениях и замечания по вопросу строительства Крапивинского водохранилища», скрины которого опубликовало издание City-N.Ru.

Документ подписали 403 человека из поселков Осиновое Плесо и Усть-Аскарлы, а также из Новокузнецка. По мнению жителей, в маломощной ГЭС нет необходимости, в регионе предприятия закрываются, а население уезжает.

«Зона затопления Крапивинского водохранилища — это зона горных рек, живописной природы, места обитания краснокнижных животных, птиц и таких рыб, как хариус и таймень, любимое место отдыха граждан, которым ни к чему грязное море», — высказалась люди.

У деревни Краснознаменка находится захоронение сибирской язвы и скотомогильник. По словам активистов, все эти факты замалчиваются правительством Кузбасса.