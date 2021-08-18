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Детективный сериал «Васнецова» начали снимать для «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Главную роль в новом сериале исполнит Анна Михалкова. Она играет майора полиции и многодетную мать Веронику Васнецову, которая возвращается на службу после десятилетнего перерыва, сообщила пресс-служба канала «Россия».

По сюжету Вероника Васнецова благодаря связям бывшего мужа попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни.

Съемки многосерийного фильма «Васнецова» для телеканала «Россия» уже стартовали в Калининграде. Режиссером многосерийного фильма «Васнецова» стал Алексей Андрианов, известный зрителям канала «Россия» по проектам «Грозный», «Годунов», «София».

Кроме Михалковой в сериале заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская.

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