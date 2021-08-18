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Горбачев назвал самый правильный путь развития России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0

Демократическое развитие — единственно правильный путь развития для России, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев по случаю 30-й годовщины августовского путча 1991 года. По его словам, только на этом пути страна «может развиваться и решать любые проблемы»

Горбачев подчеркнул, что государство и общество всегда должны отстаивать принципы демократии и правового государства и исключать «любую возможность узурпации власти, авантюристических действий».

Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой Михаила Горбачева, 18 августа 1991 года создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. На следующий день путчисты отстранили президента СССР от власти и ввели в Москву войска.

Авантюра провалилась — после нескольких дней столкновений члены ГКЧП фактически признали свое поражение, комитет был распущен, Горбачев вернулся в Москву. Однако центробежные силы уже были запущены, в скором времени Советский Союз прекратил свое существование.

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Политика #Россия
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