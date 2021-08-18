Победившая на Евровидении-2021 группа перепела хит Билли Айлиш

Итальянской рок-группы Maneskin, победившая на Евровидении-2021, исполнила кавер на трек Билли Айлиш «Bury a friend» на бельгийском фестивале Ronquires. Видео выступления опубликовано на YouTube.

Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Maneskin.

Оригинальная версия композиции Билли Айлиш вошла во второй альбом группы «Teatro d’ira: Vol. I», релиз которого состоялся в марте этого года.

Рок-группа Maneskin прославилась на родине после участия в итальянском шоу талантов X Factor в 2017 году. Победа музыкантов на европейском конкурсе Евровидение закрепила их успех, сделав всемирно известными.