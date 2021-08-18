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Школьные линейки 1 сентября пройдут очно в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Школьники смогут поучаствовать в торжественной линейки в честь Дня знаний 1 сентября в Новосибирской области, они пройдут на свежем воздухе, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы не предполагаем введение новых ограничений с 1 сентября. И учебный год начнется в обычном формате, очном. Мы планируем проведение торжественных линеек, но, как в прошлом году, с некоторыми ограничениями. На открытом воздухе с разведением потоков ребятишек», — сказал во время прямого эфира «Радио России Новосибирск» Травников.

Родители школьников опасались, что начало учебного года могут сдвинуть из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Но, по данным Минздрава, хотя заболеваемость еще высокая — до 184 человек в сутки, она постепенно идет на спад. Кроме того, по решению властей, все сотрудники сферы образования обязаны привиться от коронавируса.


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