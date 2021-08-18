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«Дюна» Вильнева выйдет в российский прокат на месяц раньше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Премьеру фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева снова перенесли, но на этот раз релиз назначен на 16 сентября, вместо 14 октября.

О переносе даты премьеры сообщил в Telegram-канале портал «Бюллетень кинопрокатчика». При этом в России картину покажут раньше, чем во всем мире.

Фильм «Дюна» рассказывает историю Пола Атрейдеса, одаренного молодого человека, рожденного с великой судьбой. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее человечества.

На планете Арракис нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ. Но есть невероятно ценный ресурс — меланж. Он становится основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. 

Главную роль в фильме Дени Вильнева исполнил молодой актер Тимоти Шаламе. 

«Дюна» — пятая экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта. Все предыдущие попытки перенести историю на экран, в числе которых одноименный фильм Дэвида Линча, оказались малоуспешны.

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