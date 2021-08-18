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Судьбу бумажного паспорта решат до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил он.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно.

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