Травников пригрозил мусорному оператору расторжением контракта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил региональному оператору «Экологии-Новосибирск» расторжением контракта из-за того, что компания плохо организует вывоз мусора в области.

«Да, с одной стороны, "Экология-Новосибирск" объясняет, что их подводят перевозчики. С другой стороны, они отвечают за весь процесс, они должны организовывать его. А сбои есть. Я сам лично в этом убедился не так давно, когда по просьбе жителей Мошкова незапланированно заехал на улицу Западная. Мужчина пожаловался, что мусор не вывозят с одной из площадок. Я действительно увидел, что в одном дворе площадка чистая, а отъезжаешь буквально на 200 метров и видишь, что другая площадка завалена», — сказал в эфире «Радио России» Травников.

По его словам, это не проблема отсутствия денег, не проблема отсутствия перевозчика, а проблема организации работы.

«Видно, что оператор плохо справляется со своими обязанностями. Я уже поручил министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с региональным оператором: если мы увидим, что к осени ситуация не поменяется к лучшему, мы пойдем на кардинальное решение, на болезненный процесс — готовить смену регионального оператора в 2022 году», — заявил губернатор.

Ранее компания объяснила сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было не доукомплектовано 15 экипажей мусоровозов.