Глава СПЧ посетовал, что труд воспринимают как обузу

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался о сокращенной рабочей неделе и заявил, что не считает правильным расценивать труд как ярмо.

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека», — сказал Фадеев в интервью «Известиям».

По его мнению, человек «должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать», а труд должен приносить радость.

«Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону. У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тысяч зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тысяч рублей. Вот о чем надо думать», — отметил он.