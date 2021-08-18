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Прусикин прорекламировал YouTube-канал обнаженной Таюрской

Источник:
Sibnet.ru
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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в сториз Instagram откровенную фотографию своей возлюбленной и коллеги Софьи Таюрской.

Прусикин и Таюрская публично признались, что между ними роман, в июне этого года, хотя их отношения завязались еще в конце 2020 года. Теперь пара откровенно демонстрирует свои отношения.

Пара вместе провела отпуск на родине в Сибири и выпустила влог (видеоблог) про поездку. Но он вышел на старом YouTube-канале музыкантов «Илья да Софья». Видео собрало мало просмотров и Прусикин обратился к подписчикам в Instagram с призывом смотреть влог. 

Фото: © iliyaprusikin, instagram.com/iliyaprusikin

В кадр попала и обнаженная подруга музыканта — на видео она прикрывает грудь руками, а на фото стоит спиной в одних плавках. 

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