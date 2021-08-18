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Режиссерская версия «Форсажа» выйдет на цифровых площадках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 9»

Фильм «Форсаж 9» выйдет на цифровых площадках 7 сентября, а 4K UHD, Blu-ray и DVD появится на прилавках 21 сентября, сообщила компания Universal Pictures.

Девятая часть «Форсажа» будет представлена также в режиссерской версии, которая длиннее оригинала на семь минут.

В расширенной версии будет больше семейных разборок между Домом и Джейкобом, больше развития Дома в качестве отца, новая сцена с Теджем и Романом, добавленное появление Карди Би и увеличенная экшен-развязка с танком-броненосцем.

«Форсаж 9» должны были выпустить в 2020 году, но из-за пандемии премьера в кинотеатрах состоялась 19 мая этого года. За время проката боевик заработал по всему миру больше 680 миллионов долларов.

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