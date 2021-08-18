«Жигули» влетели в бензовоз в Красноярском крае

«Жигули» влетели в бензовоз на автодороге «Глубокий обход» в
Красноярском крае, погиб водитель «ВАЗа», сообщает УГИБДД по региону.
В среду утром на 2 километре автодороги «Глубокий обход» произошло столкновение
легкового автомобиля «ВАЗ» с бензовозом «DAF».
По предварительной информации водитель отечественного автомобиля двигался со стороны поселка Березовка в сторону поселка Емельяново, при развороте в обратном направлении допустил столкновение с бензовозом, который ехал по «встречке».
От полученных травм 22-летний водитель «ВАЗа»
скончался на месте, его четверо пассажиров получили травмы. Движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе. Утечки
топлива нет.