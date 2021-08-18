«Жигули» влетели в бензовоз в Красноярском крае

«Жигули» влетели в бензовоз на автодороге «Глубокий обход» в Красноярском крае, погиб водитель «ВАЗа», сообщает УГИБДД по региону.

В среду утром на 2 километре автодороги «Глубокий обход» произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ» с бензовозом «DAF».

По предварительной информации водитель отечественного автомобиля двигался со стороны поселка Березовка в сторону поселка Емельяново, при развороте в обратном направлении допустил столкновение с бензовозом, который ехал по «встречке».

От полученных травм 22-летний водитель «ВАЗа» скончался на месте, его четверо пассажиров получили травмы. Движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе. Утечки топлива нет.