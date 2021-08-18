Новосибирцев с шишкотрясами задержали в томских кедровниках

Инспекторы госконтроля при содействии сотрудников СОБР Росгвардии задержали в кедровниках на юге Томской области 15 жителей Новосибирской области, у промысловиков изъято более 20 мешков незаконно заготовленной кедровой шишки и две вибрационные установки, сообщает правительство региона.

Закон в Томской области разрешает только сбор опавшей кедровой шишки. В южных районах заготавливать ее можно с 20 августа, в северных – с 25 августа. Заезд машин и техники с дорог в кедровые насаждения запрещается.

«Ежегодно мы сталкиваемся с захватническими действиями промысловых групп, которые ведут заготовку в наших лесах при помощи механических приспособлений, что приводит к гибели кедров», – сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков.

Для ускорения процесса сбора нарушители используют кустарные вибрационные установки – «шишкотрясы», а любое механическое воздействие на кедр, по мнению специалистов, приводит к прекращению плодоношения и усыханию дерева.

«Ослабленное сбиванием дерево в большей степени подвержено болезням и гибели», – пояснила начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Олеся Парахина.