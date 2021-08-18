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Врачи перечислили показания для медотвода при вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Медик вскрывает ампулу с вакциной против COVID-19
Фото: © Sibnet.ru

Медицинские отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции может дать только врач, и для разных вакцин есть свои список противопоказаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. И большинство из них можно отнести к временным — это острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний.

Но бывают и более серьезные ситуации, связанные с высоким риском развития осложнений. Это не значит, что осложнение возникнет обязательно. Речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции, что, однако, должно рассматриваться как препятствие к проведению вакцинации в большинстве случаев.

Постоянные показания для всех вакцин — это в первую очередь патологическая реакция на предыдущее введение вакцины. То есть если у пациента температур поднималась до 40 градусов, в месте введения вакцины появлялся отек свыше 8 сантиметров в диаметре, а также были тяжелые последствия для здоровья.

Как и с любыми вакцинами, для прививок от COVID-19 существуют противопоказания. Их перечень определяется инструкцией к каждой вакцине. Общими для всех вакцин противопоказаниями к проведению вакцинации от коронавируса являются:

  • повышенная чувствительность к вакцине или ее компонентам
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе
  • беременность и период грудного вскармливания
  • возраст до 18 лет
  • патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Для вакцины «ЭпиВакКорона» дополнительными противопоказаниями являются первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.

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