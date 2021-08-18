Экс-солистка «Стрелок» поиздевалась над выздоровлением МакSим

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта не поверила, что певица МакSим пережила тяжелую болезнь и назвала все случившееся «дешевым пиаром».

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», — сказала Беретта в интервью изданию «Дни.Ру».

Также в своем Instagram Юлия Беретта опубликовала насмешливое видео, где, поднимая к небу фотографию певицы, произносит: «МакSим воскресла!» При этом экс-солистка «Стрелок» активно публикует в сториз заметки со своим интервью и отмечает на них МакSим.

МакSим пока не отреагировала на провокации. В своем Instagram, находящаяся на реабилитации певицы, выкладывает цветы с письмами от своих поклонников, которые желают ей скорее поправиться.