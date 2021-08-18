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Автобус с вахотвиками в Бурятии съехал в кювет с трехметровой высоты

Источник:
Sibnet.ru
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Проблесковые маячки на машине ГИБДД
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автобус с рабочими горно-обогатительного комбината «Озерный» съехал в кювет с высоты 3,5 метров в Еравнинском районе Бурятии во вторник. Есть пострадавшие, сообщило регионального ГИБДД.

По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек, все они сотрудники комбината. В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили травмы. В больницу с травмами средней степени тяжести увезли девять пострадавших.

«Всем пострадавшим была и будет оказана вся необходимая помощь. Тяжелых травм нет. Мы проведём внимательное расследование инцидента», — сообщил представитель Озерного месторождения, находящегося под управлением компании Highland Gold.

Озерная Горнорудная Компания (Оз ГРК) занимается комплексным освоением месторождений полиметаллических руд и производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов. Месторождения полиметаллических руд находятся на юге Бурятии в Еравнинском районе.

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Бурятия #ДТП #ЧП
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