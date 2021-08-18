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Стриминговый сервис Amazon купил три российских сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Кровавая барыня»

Онлайн-платформа Amazon Prime Video приобрела права на показ трех российских сериалов — «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон», сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Со стороны ВГТРК сделку заключила дочерняя компания «Совтелеэкспорт», занимающаяся международной дистрибуцией его проектов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя госхолдинга.

Это не первая покупка российских проектов американской компанией. Ранее сервис приобрел права на показ еще полсотни проектов, в числе которых сериалы «Екатерина. Самозванцы», «Петр Первый. Завещание», «Дружина».

Amazon Prime Video — одна из крупнейших в мире видеоплатформ. По данным CNBC, по количеству подписчиков (150 миллионов пользователей) она проигрывает только Netflix, у которого более чем 200 миллионов подписчиков.

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