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Новая российская ракета ограничит возможности флота США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Гиперзвуковая ракета «Циркон», которую Россия в ближайшие годы примет на вооружение, сделает бесполезными авианосные ударные группы ВМС США, полагают западные эксперты.

Новейшая противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета способна лететь со скорость около 11 тысяч километров в час — 9 Махов. Носителями «Цирконов» станут фрегаты проекта 22350, пишет The National Interest.

Помимо надводных кораблей ею будут оснащаться и перспективные субмарины проекта «Ясень-М». При этом дальность действия ракеты — от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий.

С учетом невероятной скорости «Циркона», авианосные группировки ВМС США станут легкой добычей для таких ракет в случае глобального конфликта. В настоящее время американское вооружение не способно обеспечить надежный перехват российской разработки, отмечает автор статьи.

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