Android 12 позволит управлять смартфоном мимикой

Возможность управлять смартфоном с помощью мимики впервые появится у пользователей, функция появится в операционной системе Android 12.

Новые варианты управления смартфоном нашли в выпущенной на этой неделе четвертой бета-версии Android 12. Исследователи обнаружили, что в настройках можно активировать пункт Camera Switches, которое позволяет управлять устройством мимикой.

Жестов управления всего шесть: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. На каждый из них можно назначит определенное действие — например, прокрутку, возврат назад, открытие уведомлений.

Список жестов может быть расширен после официального релиза обновления операционной системы. Выход Android 12 ожидается осенью 2021 года.