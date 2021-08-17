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Обнаружена пожирающая нефть бактерия

Источник:
Science Daily
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Фото: © Морская спасательная служба

Живущие у берегов полуострова Лабрадор бактерии способны разлагать нефть и дизельное топливо, выяснили канадские ученые. Существа процветают в сильно загрязненных водах.

Неожиданные способности нашли у Paraperlucidibaca и Cycloclasticus Zhongshania. Гены бактерий изучили методом секвенирования, разрезав ДНК на множество мелких фрагментов и прочитав последовательность нуклеотидов в молекуле, пишет Science Daily.

По оценкам ученых, такие бактерии могут стать ключевыми инструментами для ликвидации разливов нефти. Эксперименты показали, что они довольно быстро снижают концентрацию топлива в воде.

Для получения доказательств исследователи смоделировали такие разливы внутри бутылок, объединив донную грязь с искусственной морской водой, а также с дизельным топливом или сырой нефтью

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