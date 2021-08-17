Суд подтвердил «опасный» статус Навального

Мосгорсуд отклонил жалобу отбывающего срок в колонии оппозиционера Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии статуса склонного к побегу.

Суд признал решение суда первой инстанции по делу Навального, подавшего исковое заявление к СИЗО-1 «Матросская Тишина» законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу представителей Навального — без удовлетворения.

На учет Навального поставили в феврале по решению медкомиссии «Матросской Тишины». Политик опротестовал решение, первая инстанция в удовлетворении заявление Навального отказала. После этого адвокаты оппозиционера обжаловали это решение.

Политик утверждал, что из-за этого статуса сотрудники колонии в Покрове будят его каждый час ночью. Позднее администрации колонии опровергла это заявление.