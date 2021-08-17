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Действие льготной семейной ипотеки продлили

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство расширит и продлит программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

В частности, ранее воспользоваться этим видом ипотеки можно было только семьям с двумя и более детьми, теперь она доступна уже при рождении в семье первенца. Выдача кредитов должна была завершиться 1 марта 2023 года, новый срок окончания — конец декабря.

С помощью этой программы молодые семьи смогут купить жилье под 6% годовых. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1 триллиона 700 миллиардов рублей», — уточнил глава кабмина.

Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком в ходе Петербургского международного экономического форума в 2021 году.

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