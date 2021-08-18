НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дополнительный этап зачисления в вузы начался в России

Источник:
Sibnet.ru
268 1
Студенты в СибГУТИ в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Дополнительный этап зачисления начался в российских вузах. У абитуриентов осталось несколько дней, чтобы подать согласие на оставшиеся свободные места.

Российские вузы завершили зачисления абитуриентов по двум этапам — приоритетному и основному. Абитуриенты, попутавшие по льготам по приоритетному этапу (инвалиды, сироты и т.д) были зачислены 6 августа.

Основной этап зачисления прошел во вторник, 17 августа. В эту дату большинство вузов в России планировали закрыть 100% бюджетных мест дневного и заочного отделения, а также до 100% контрактных мест.

Однако в некоторых вузах и по некоторым направлениям могли остаться свободные места. Поэтому высшие учебные заведения проведут третий, дополнительный этап зачисления. В среду, 18 августа вузы опубликуют на сайтах список направлений и количество оставшихся мест.

Абитуриенты должны до 21 августа до 18.00 по времени того региона, где находится вуз, подать согласие о зачислении. Списки поступивших по третьему этапу опубликуют 23 августа.

Еще по теме
Вузы в России завершили основной этап зачисления
Девушки в Новосибирске выбрали профессии автомехаников и водителей
Учебный год в российских школах начнется очно
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парковки вдоль Вокзальной магистрали превратят в полосу для автобусов
Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Цой жив: самые неожиданные каверы
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
Новая российская ракета ограничит возможности флота США
Действие льготной семейной ипотеки продлили
Android 12 позволит управлять смартфоном мимикой
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

karuto

Опытный, в стадии испытаний. Мужества всем родственникам и знакомым. Самолёт полетит. И будет защищать...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.
Sibnet.Ru