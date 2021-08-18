Дополнительный этап зачисления в вузы начался в России

Дополнительный этап зачисления начался в российских вузах. У абитуриентов осталось несколько дней, чтобы подать согласие на оставшиеся свободные места.

Российские вузы завершили зачисления абитуриентов по двум этапам — приоритетному и основному. Абитуриенты, попутавшие по льготам по приоритетному этапу (инвалиды, сироты и т.д) были зачислены 6 августа.

Основной этап зачисления прошел во вторник, 17 августа. В эту дату большинство вузов в России планировали закрыть 100% бюджетных мест дневного и заочного отделения, а также до 100% контрактных мест.

Однако в некоторых вузах и по некоторым направлениям могли остаться свободные места. Поэтому высшие учебные заведения проведут третий, дополнительный этап зачисления. В среду, 18 августа вузы опубликуют на сайтах список направлений и количество оставшихся мест.

Абитуриенты должны до 21 августа до 18.00 по времени того региона, где находится вуз, подать согласие о зачислении. Списки поступивших по третьему этапу опубликуют 23 августа.