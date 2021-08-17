Янукович объяснил причины переворота на Украине

Государственный переворот на Украине в 2014 году стал реализацией проекта «Украина как Антироссия», заявил бывший президент страны Виктор Янукович.

«Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», — говорится в обращении Януковича, опубликованном его пресс-секретарем Юрием Кирасиром в Facebook.

По мнению бывшего украинского лидера, сигналом к захвату власти стал перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Запад рассматривал партнерские отношения Киева и Москвы, как угрозу для себя.

«Под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение», — добавил он.

Янукович отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени.