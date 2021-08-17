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Парковки вдоль Вокзальной магистрали превратят в полосу для автобусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выделенная полоса для общественного транспорта появится на Вокзальной магистрали в Новосибирске, сообщает мэрия города.

В Новосибирске идет масштабный ремонт одной из центральных улиц Новосибирска – Вокзальной магистрали. Обновят проезжую часть, все тротуары вдоль улицы и обустроят выделенную полосу для общественного транспорта.

«Вдоль Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки в пользу выделенной полосы для движения общественного транспорта. Кому-то это покажется неудобным, но припаркованные автомобили, порой в два ряда, создают существенные помехи проезду транспорта. Наши расчеты показывают, что ликвидация парковок положительно скажется на трафике и пробок станет меньше», — сказал мэр Анатолий Локоть.

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Новосибирск #Город
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