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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Квадратные номера оказались невидимыми для камер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © гибдд.рф

Часть комплексов фото- и видеофиксации не распознают квадратные номера автомобилей, однако эксперты не видят в этом большой проблемы, так как количество таких машин в России невелико, а камеры совершенствуются.

Номерные знаки квадратной формы для американских и японских автомобилей стали выдавать летом прошлого года. Примерно 10% комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, не могут распознать регистрационные знаки такого нового формата, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор компании-разработчика ПО для камер ГИБДД «Астралаб» Сергей Ласкин.

В качестве устройств, которые могут иметь проблемы с «квадратными» номерами, он привел такие модели комплексов, как «Лобачевский», «Коперник» и «Птолемей». Все они производятся резидентом «Сколково» — ООО «Дорожные мониторинговые системы».

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов подсчитал, что из 30 тысяч камер, работающих на дорогах страны, только примерно 3 тысяч могут не распознавать новые знаки. По его словам, автомобилистов с квадратными номерами немного, а тотальной замены не будет, так как камеры на дорогах или заменят, или перепрограммируют.

«Речь в данном случае может идти о десятых, даже сотых долях процентов от общего количества нарушений, которые фиксируются камерами — это капля в море», — отметил эксперт.

Тема: Дорожные войны
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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

olegsbeglov

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