Разбился новейший российский Ил-112В

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета около подмосковного аэродрома Кубинка. По предварительным данным, на борту находились трое членов экипажа, они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку, перед паданием загорелся правый двигатель самолета, Ил-112В начал терять скорость, перевернулся и рухнул в лесополосе. В качестве приоритетных версий ЧП рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Командиром экипажа потерпевшего крушение самолета был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет являлся опытным и находился в стадии испытаний, он должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Самолет создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.