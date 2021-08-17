НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Разбился новейший российский Ил-112В

Источник:
ТАСС
568 3
Фото: © «Объединенная авиастроительная корпорация»

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета около подмосковного аэродрома Кубинка. По предварительным данным, на борту находились трое членов экипажа, они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку, перед паданием загорелся правый двигатель самолета, Ил-112В начал терять скорость, перевернулся и рухнул в лесополосе. В качестве приоритетных версий ЧП рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Командиром экипажа потерпевшего крушение самолета был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет являлся опытным и находился в стадии испытаний, он должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». В августе Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения Вооруженных сил России. Самолет создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

Еще по теме
Мать и сын погибли в Туве от удара молнии в палатку
Река и утки в Кузбассе пострадали из-за кражи трансформатора
Томич погиб в котловане при демонтаже труб
Малышка выпала из окна в Новосибирске
смотреть все
ЧП #Происшествия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парковки вдоль Вокзальной магистрали превратят в полосу для автобусов
Новосибирцы выберут талисман чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
Подозреваемого в серии изнасилований поймали в Новосибирске
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Цой жив: самые неожиданные каверы
Обсуждение (3)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
40
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru