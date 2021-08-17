Эрмитаж всерьез взялся за Тилля Линдеманна

Государственный музей Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в несогласованном использовании изображений и названия музея в коллекции NFT-токенов. Артист на претензии никак не отреагировал.

Тилль Линдеманн выпустил коллекцию NFT-токенов с использованием изображений и названием Эрмитажа. Кадры в музее были сделаны во время съемок клипа «Любимый город». Музыканту было дано согласие на использование этих кадров только в клипе.

«В договоре предусмотрена и ответственность за использование несогласованных изображений объектов, принадлежащих музею», — говорится в Telegram-канале Эрмитажа. Какая именно ответственность предусматривается — не сообщается.

Эрмитаж направил Линдеманну уведомительные и претензионные письма о нарушении условий договора, но ответ не получил.

Тогда музей направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и, тем самым, подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа NFT Frame Art подтвердила получение письма.

Сейчас Эрмитаж ждет реакцию на свои обращения и планирует довести разбирательство до конца.