Эрмитаж всерьез взялся за Тилля Линдеманна

Государственный музей Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein
Тилля Линдеманна в несогласованном использовании изображений и названия музея в
коллекции NFT-токенов. Артист на претензии никак не отреагировал.
Тилль Линдеманн выпустил коллекцию NFT-токенов с
использованием изображений и названием Эрмитажа. Кадры в музее были сделаны во
время съемок клипа «Любимый город». Музыканту было дано согласие на использование
этих кадров только в клипе.
«В договоре предусмотрена и ответственность за использование
несогласованных изображений объектов, принадлежащих музею», — говорится в Telegram-канале Эрмитажа. Какая
именно ответственность предусматривается — не сообщается.
Эрмитаж направил Линдеманну уведомительные и претензионные
письма о нарушении условий договора, но ответ не получил.
Тогда музей направил уведомительное
письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже
без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца
и, тем самым, подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа
NFT Frame Art подтвердила получение письма.
Сейчас Эрмитаж ждет реакцию на свои обращения и планирует
довести разбирательство до конца.
лачиновЯ так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...
west_nikДля борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...
rumatamчто доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.
olegsbeglovЕще одна страна угроблена по прихоти Янки