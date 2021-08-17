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Эрмитаж всерьез взялся за Тилля Линдеманна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Acdcfan050 / CC BY-SA 4.0

Государственный музей Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в несогласованном использовании изображений и названия музея в коллекции NFT-токенов. Артист на претензии никак не отреагировал.

Тилль Линдеманн выпустил коллекцию NFT-токенов с использованием изображений и названием Эрмитажа. Кадры в музее были сделаны во время съемок клипа «Любимый город». Музыканту было дано согласие на использование этих кадров только в клипе.

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«В договоре предусмотрена и ответственность за использование несогласованных изображений объектов, принадлежащих музею», — говорится в Telegram-канале Эрмитажа. Какая именно ответственность предусматривается — не сообщается.

Эрмитаж направил Линдеманну уведомительные и претензионные письма о нарушении условий договора, но ответ не получил.

 Тогда музей направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и, тем самым, подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа NFT Frame Art подтвердила получение письма.

Сейчас Эрмитаж ждет реакцию на свои обращения и планирует довести разбирательство до конца.


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Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки
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