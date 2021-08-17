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Мать и сын погибли в Туве от удара молнии в палатку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr.

Мать и сын погибли от удара молнии в палатку возле лечебного источника, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

Женщина с 19-летним сыном находились на территории лечебного источника «Хаттыг Чадаг» Сут-Хольского района. Ночью во время дождя в палатку, где находились пострадавшие, попала молния. После обнаружения тел, на место вызвали экипаж скорой медицинской помощи.

Следователи организовали проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Республика Тува #Происшествия
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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

west_nik

Для борьбы с коррупцией, с бюджета надо не забыть выделить несколько миллиардов долларов, чтобы окончательно...

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

olegsbeglov

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