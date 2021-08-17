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Новый мистический триллер «Охотник за призраками» вышел на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТВ-3

Мистический сериал «Охотник за призраками» от авторов «Чернобыля» и «Перевала Дятлова» вышел на канале ТВ-3. Главную роль в проекте исполнил Аристарх Венес.

По сюжету режиссер Евгений Морозов решает снять кино, которое взорвет интернет и собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора. Осталось только выбрать тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, документалист даже не догадывается, во что он всех втянул — и с какими силами им придётся столкнуться на самом деле.

«Вообще заигрывать с темными силами — это очень плохая идея. "Охотник за призраками" меня даже пугает в том смысле, что он как будто про меня: мои проблемы со сном, мои мысли, которые я нигде не высказывал — это все там. Для меня этот проект — очередной знак, подсказка, что будет, если сделать что-то не так, или, наоборот, не сделать что-то важное», — цитирует пресс-служба ТВ-3 исполнителя главной роли Аристарха Венеса.

Восьмисерийный мистический триллер «Охотник за призраками» вышел 16 августа на канале ТВ-3.

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