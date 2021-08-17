Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из отходов

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет из твердых отходов — древесных опилок, угольной пыли, шлама, старых покрышек — получать синтез-газ с высоким, от 20 до 40 %, содержанием водорода, которым можно отапливать дома, сообщает пресс-служба вуза.

В установках, разработанных в ТПУ, исходный материал в спрессованном виде разрушается под действием водяного пара в присутствии кислорода или без, в зависимости от материала. Происходит процесс, который ученые называют «недогорением», потому что разрушается только органическая часть материала.

«В конечном итоге мы получаем три продукта в разных фазах. В твердой — углеродная крошка, она может использоваться в дорожных покрытиях или при дополнительной очистке в качестве фильтра. Если исходным материалом были сосновые опилки, после переработки мы получаем прекрасный биоуголь для приготовления пищи. В жидкой фазе получаем жидкое углеводородное топливо, его можно использовать для отопления», — поясняет Владимир Губин.

По его словам, в газообразной фазе получается — синтетический газ, состоящий из водорода, минимального процента углекислого газа и азотных соединений. Синтез-газ прекрасно горит, поэтому его можно также использовать для обогрева, возвращать в технологический цикл и извлекать из него водород.

Дальше ученые намерены найти наиболее эффективный способ выделения водорода и снижения содержания углекислого газа или его экологичной утилизации.