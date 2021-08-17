Бобу Дилану приписали сексуальное насилие над ребенком в 1965 году

Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в насильственных действиях сексуального характера и угрозах, которые музыкант совершил полвека назад.

Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает USA Today. В иске говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта и склонил к сексуальным действиям 12-летнюю девочку.

Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.