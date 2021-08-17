НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бобу Дилану приписали сексуальное насилие над ребенком в 1965 году

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz / CC BY 2.0

Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в насильственных действиях сексуального характера и угрозах, которые музыкант совершил полвека назад.

Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает USA Today. В иске говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта и склонил к сексуальным действиям 12-летнюю девочку.

Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.


Еще по теме
Filatov & Karas с «Мумий Троллем» выпустили клип «Amore Море, Goodbye»
Участники из Сибири выступят в 10 сезоне «Голоса»
Little Big показали глубинку Сибири с привлекательной стороны
Клип Лободы на песню «Indie Rock» на украинском удивил поклонников
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из отходов
Река и утки в Кузбассе пострадали из-за кражи трансформатора
Новосибирская область определилась с кандидатами в Госдуму
Инфекционист рассказал о ревакцинации другой вакциной
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Вышла новая «королевская битва» Naraka: Bladepoint
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин утвердил новый план по борьбе с коррупцией
Президент США пригрозил талибам
Дилеры предупредили о дефиците Lada
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
Sibnet.Ru