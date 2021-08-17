Бобу Дилану приписали сексуальное насилие над ребенком в 1965 году

Судебный иск против певца Боба Дилана подали с обвинением в насильственных действиях сексуального характера и угрозах, которые музыкант совершил полвека назад.
Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает USA Today. В иске говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта и склонил к сексуальным действиям 12-летнюю девочку.
Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.
Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.
лачиновЯ так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...
olegsbeglovЕще одна страна угроблена по прихоти Янки
rumatamчто доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.
korvinsSМаксимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.