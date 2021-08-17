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Новосибирская область определилась с кандидатами в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Избирательская комиссия Новосибирской области завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы, в выборах примет участие 40 кандидатов от 14 официально признанных политический партий, сообщила журналистам председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

«Что касается 40 зарегистрированных кандидатов в Госдуму, то они неравномерно распределились по одномандатным округам. По 135 (Новосибирскому) округу – 12 кандидатов на место. По 136 и по 137 округам – по десять кандидатов, и по 138 (Барабинский) округу – 18 кандидатов на место», — отметила Благо.

Из-за ситуации с коронавирусом выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

В ГД избирается 450 депутатов: 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов — от политических партий, по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

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