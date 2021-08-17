Второй сезон «Патриота» покажут на ТНТ

Сериал «Патриот» вернется на канал ТНТ со вторым сезоном 30 августа, зрители познакомятся с новыми героями, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал рассказывает историю Сани Кучина, который за время отдыха от службы разбирается с личными проблемами, а заодно пытается навести порядок в родном городке. В новом сезоне герой познакомит всех с новым «патриотом» — бойкой девушкой Айзой.

Главные роли в новом сезоне сыграют Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлев, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Владимир Сычев, а также новички проекта Айсулу Азимбаева и Манана Гогитдзе.

«Все меняется, и Саня Кучин во втором сезоне тоже будет другим. Всех карт я раскрывать не буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюбленные в него девушки. Появится и новый, очень интересный герой. А в принципе наш патриот — это все тот же добрый, честный, требовательный Саня», — рассказал исполнитель главной роли Антон Жижин.

Второй сезон сериала «Патриот» выйдет 30 августа в 20.00 на канале ТНТ.