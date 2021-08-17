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Второй сезон «Патриота» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Сериал «Патриот» вернется на канал ТНТ со вторым сезоном 30 августа, зрители познакомятся с новыми героями, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал рассказывает историю Сани Кучина, который за время отдыха от службы разбирается с личными проблемами, а заодно пытается навести порядок в родном городке. В новом сезоне герой познакомит всех с новым «патриотом» — бойкой девушкой Айзой.

Главные роли в новом сезоне сыграют Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлев, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Владимир Сычев, а также новички проекта Айсулу Азимбаева и Манана Гогитдзе.

«Все меняется, и Саня Кучин во втором сезоне тоже будет другим. Всех карт я раскрывать не буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюбленные в него девушки. Появится и новый, очень интересный герой. А в принципе наш патриот — это все тот же добрый, честный, требовательный Саня», — рассказал исполнитель главной роли Антон Жижин.

Второй сезон сериала «Патриот» выйдет 30 августа в 20.00 на канале ТНТ.


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Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
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