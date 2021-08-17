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Инфекционист рассказал о ревакцинации другой вакциной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ревакцинироваться можно другой вакциной, не обязательно ставить только один препарат, сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус SARS-CoV-2. 

То есть, это может быть убитый вирус, как в вакцине «КовиВак», либо S-белок, насаженный на аденовирус, как в «Спутнике-V», либо мРНК, синтезирующая S-белок, как в вакцинах Moderna или Pfizer – в любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм.

«У каждого вируса есть штаммы. Когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма. То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное – запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет», — отметил Поздняков.

По частоте вакцинации он привел в пример прививочный календарь младенцев. Весь первый год жизни ребенок получает большое количество разных вакцин, иногда две или три единовременно, и это помогает сохранить здоровье и сформировать иммунитет.

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