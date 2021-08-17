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Томич погиб в котловане при демонтаже труб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Томской области

Рабочий вовремя демонтажа труб находился в котловане, произошло обрушение почвы, он погиб, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, 13 августа вечером при выполнении работ по демонтажу металлических труб на глубине пяти метров на участке местности вблизи трассы Томск-Орловка, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, погиб мужчина.

Установлено, что предприниматель разрешил частному лицу выкопать металлические трубы на своем участке. Тот, в свою очередь, привлек по устной договоренности, без документального оформления к выполнению указанных работ водителя экскаватора и рабочего.

Когда мужчина находился в котловане, произошло обрушение почвы. Потерпевший скончался от механической асфиксии. Следователи проводят проверку.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
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