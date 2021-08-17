Томич погиб в котловане при демонтаже труб

Рабочий вовремя демонтажа труб находился в котловане, произошло обрушение почвы, он погиб, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, 13 августа вечером при выполнении работ по демонтажу металлических труб на глубине пяти метров на участке местности вблизи трассы Томск-Орловка, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, погиб мужчина.

Установлено, что предприниматель разрешил частному лицу выкопать металлические трубы на своем участке. Тот, в свою очередь, привлек по устной договоренности, без документального оформления к выполнению указанных работ водителя экскаватора и рабочего.

Когда мужчина находился в котловане, произошло обрушение почвы. Потерпевший скончался от механической асфиксии. Следователи проводят проверку.