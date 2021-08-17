Filatov & Karas с «Мумий Троллем» выпустили клип «Amore Море, Goodbye»

Илья Лагутенко и Filatov & Karas выпустили клип на песню
«Amore Море, Goodbye» с замысловатым сюжетом.
В клипе Лагутенко сначала сидит в комнате отеля, но
постепенно помещение наполняется людьми, который были замаскированы под
предметы мебели. Герои начинают танцевать.
Помимо музыкантов, в ролике снялось несколько
профессиональных танцоров, в том числе участница «Танцев» на ТНТ Лера
Зубрилова.
Видео срежиссировала выпускница Московской школы нового
кино — 21-летняя Нина Моисеева. В 2019 году ее фильм «Эвридика»
получил приз Международного фестиваля короткометражного кино как лучший
студенческий короткий метр.