Filatov & Karas с «Мумий Троллем» выпустили клип «Amore Море, Goodbye»

Илья Лагутенко и Filatov & Karas выпустили клип на песню «Amore Море, Goodbye» с замысловатым сюжетом.

В клипе Лагутенко сначала сидит в комнате отеля, но постепенно помещение наполняется людьми, который были замаскированы под предметы мебели. Герои начинают танцевать.

Помимо музыкантов, в ролике снялось несколько профессиональных танцоров, в том числе участница «Танцев» на ТНТ Лера Зубрилова.

Видео срежиссировала выпускница Московской школы нового кино — 21-летняя Нина Моисеева. В 2019 году ее фильм «Эвридика» получил приз Международного фестиваля короткометражного кино как лучший студенческий короткий метр.