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Filatov & Karas с «Мумий Троллем» выпустили клип «Amore Море, Goodbye»

Источник:
Sibnet.ru
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Илья Лагутенко и Filatov & Karas выпустили клип на песню «Amore Море, Goodbye» с замысловатым сюжетом.

В клипе Лагутенко сначала сидит в комнате отеля, но постепенно помещение наполняется людьми, который были замаскированы под предметы мебели. Герои начинают танцевать.

Помимо музыкантов, в ролике снялось несколько профессиональных танцоров, в том числе участница «Танцев» на ТНТ Лера Зубрилова.

Видео срежиссировала выпускница Московской школы нового кино — 21-летняя Нина Моисеева. В 2019 году ее фильм «Эвридика» получил приз Международного фестиваля короткометражного кино как лучший студенческий короткий метр.


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Обсуждение (1)
Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
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