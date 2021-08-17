Дилеры предупредили о дефиците Lada

Дефицит автомобилей Lada, в том числе самая популярной модели — Lada Granta, — образовался в стране, проблему не удастся решить до сентября, сообщили несколько дилеров марки.
АвтоВАЗ в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц.
Нехватка Granta уже наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране, цитирует РИА Новости вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры Владислава Рыдаева.
«Как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», — отметили в компании «Автомир».
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