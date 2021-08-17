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Похитителю девочки на Алтае вменили сексуальное насилие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Мужчине, который ранее в Алтайском крае похитил 12-летнюю девочку и удерживал ее в подвале, предъявили обвинение, в том числе в иных действиях сексуального характера, сообщает СУ СК региона.

Ранее в селе Алтайского края пропала 12-летняя девочка, почти через двое суток она сама вернулась домой. Ее похитил и держал в погребе 40-летний мужчина, который затем скрылся. Его задержали в соседней Республике Алтай по наводке узнавшего его местного жителя.

Предполагаемый похититель был объявлен в федеральный розыск, его передали полиции Алтайского края. Он уже признался в содеянном.

Сообщается, что Олегу Лавкину предъявлено обвинение по двум статьям. Ранее в сообщениях СК фигурировало только похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего. Теперь к этому добавилось обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Сейчас мужчину поместили в следственный изолятор. Кроме того, следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

olegsbeglov

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