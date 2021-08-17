Дожди вернутся в Бурятию

Теплая погода в Бурятии сменится дождями, которые принесет циклон, вышедший с территории Монголии. Температура днем начнет снижаться, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Уже со вторника по южной половине республики прогнозируются дожди, в среду осадки ожидаются в большинстве районов Бурятии. Ветер усилится до 17 метров в секунду, температура днем начнет постепенное понижение.

Так, во вторник днем ожидается до 25 градусов тепла, в среду в большинстве районов — до 24 градусов. В четверг и пятницу столбик термометра опустится до 19 градусов выше нуля.

Республиканское МЧС предупредило о риске возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Могут произойти аварии на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, подтопление пониженных участков местности.