НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Дожди вернутся в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
239 0
Вид из окна
Фото: © mjtrimble / Pixabay License

Теплая погода в Бурятии сменится дождями, которые принесет циклон, вышедший с территории Монголии. Температура днем начнет снижаться, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Уже со вторника по южной половине республики прогнозируются дожди, в среду осадки ожидаются в большинстве районов Бурятии. Ветер усилится до 17 метров в секунду, температура днем начнет постепенное понижение.

Так, во вторник днем ожидается до 25 градусов тепла, в среду в большинстве районов — до 24 градусов. В четверг и пятницу столбик термометра опустится до 19 градусов выше нуля.

Республиканское МЧС предупредило о риске возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Могут произойти аварии на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, подтопление пониженных участков местности.

Еще по теме
Лето порадует новосибирцев теплом
Циклон из Монголии принесет похолодание в Забайкалье
Испанское СМИ перечислило вызовы для экологии Байкала
Дан прогноз погоды на сентябрь с заморозками
смотреть все
Бурятия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Участники из Сибири выступят в 10 сезоне «Голоса»
Турист из Китая назвал Приангарье раем рыбных лакомств
Похитителю девочки на Алтае вменили сексуальное насилие
Красноярец попросил мэра и полицию запретить концерт Моргенштерна
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Вышла новая «королевская битва» Naraka: Bladepoint
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

Muzykant

Обиделся что Едим Россию идёт пятой?
Sibnet.Ru