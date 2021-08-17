Врачи напомнили о способности клещей забираться в детские коляски

Клещи могут забраться по колесам и деталям детской коляски к ребенку во время прогулки. Поэтому перед тем, как выходить в парки или место, где есть трава и кусты, коляску лучше обработать репеллентами, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасывается.

«Дети являются особенно уязвимы для клещей не только в физиологическом смысле, из-за маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», — прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

Если во время прогулки приходится передвигаться с коляской, задевая траву и кустарники, растущие по краям дорожки, нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей, чтобы клещи не смогли заползти к ребенку.

Во время прогулки в лесу или в парке с малышом, который еще не может уверенно самостоятельно ходить или стоять, необходимо переносить его на руках или перевозить в колясках.

По данным ведомства на начало августа, с начала весны в Бурятии к медикам с укусами клещей обратилось более 2,5 тысячи человек, из них 716 детей. Зарегистрировано 23 случая инфекций, передающихся клещами: шесть — энцефалита, восемь — боррелиоза, девять — риккетсиоза.