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Врачи напомнили о способности клещей забираться в детские коляски

Источник:
Sibnet.ru
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Женщины с колясками в парке в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Клещи могут забраться по колесам и деталям детской коляски к ребенку во время прогулки. Поэтому перед тем, как выходить в парки или место, где есть трава и кусты, коляску лучше обработать репеллентами, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасывается.

«Дети являются особенно уязвимы для клещей не только в физиологическом смысле, из-за маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что дети крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», — прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

Если во время прогулки приходится передвигаться с коляской, задевая траву и кустарники, растущие по краям дорожки, нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей, чтобы клещи не смогли заползти к ребенку.

Во время прогулки в лесу или в парке с малышом, который еще не может уверенно самостоятельно ходить или стоять, необходимо переносить его на руках или перевозить в колясках.

По данным ведомства на начало августа, с начала весны в Бурятии к медикам с укусами клещей обратилось более 2,5 тысячи человек, из них 716 детей. Зарегистрировано 23 случая инфекций, передающихся клещами: шесть — энцефалита, восемь — боррелиоза, девять — риккетсиоза.

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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.

olegsbeglov

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