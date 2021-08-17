Участники из Сибири выступят в 10 сезоне «Голоса»

Первый канал объявил географию 10-го сезона «Голоса», среди участников, прошедших предварительный кастинг, на слепых прослушиваниях выступят представители шести городов Сибири.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых в прошлом сезоне.

Известно, что в «Голосе» выступят уроженцы таких городов как Быстрый Исток (Алтайский край), Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск и Усть-Илимск (Иркутская область).

Набирать команды в юбилейном сезоне будет золотой состав жюри: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Дата премьеры пока 10-го сезона пока не сообщается.