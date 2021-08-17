Определены наставники 10-го сезона шоу «Голос»

Кресла наставников в юбилейном 10 сезоне шоу «Голос» займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого начинался проект, сообщила пресс-служба Первого канала.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых в прошлом сезоне.

На сцену «Голоса» поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой, в том числе юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель).

Дата премьеры 10-го сезона «Голоса» пока не определена.