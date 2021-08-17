Артемий Лебедев предложил Шойгу перестроить Новосибирск

Известный дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири, он предложил вместо этого перестроить Новосибирск.
«Шойгу встречался с какими-то людьми где-то в Академгородке, и что-то надо было сказать. Он сказал: "Давайте построим три-четыре крупных города и еще туда столицу перенесем". Зачем? Кому это надо? Если у тебя есть деньги построить город для миллиона человек — перестрой Новосибирск. Он в этом нуждается», — сказал Лебедев на своем канале на Youtube.
Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего, будет построен в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году.
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