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Президент США пригрозил талибам

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

США нанесут молниеносный удар по Афганистану в случае атак на американцев, заявил президент США Джо Байден, выступая с заявлением по ситуации в этой стране.

Американский лидер пояснил, что политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с членами «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в России).

По словам Байдена, американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит, полагает он.

Президент США подчеркнул, что продолжает считать свое решение о выводе военных с территории Афганистана правильным. При этом он признал, что не ожидал такого быстрого падения правительства.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, они вошли в страну после терактов 11 сентября. В апреле 2021 года Байден санкционировал постепенный вывод американских войск, который должен завершиться в конце августа.

В мае талибы начали наступление, к 15 августа под контролем правительственных сил оставался только Кабул. По договоренности с боевиками столицу сдали без боя, президент Афганистана бежал из страны.

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Политика #Мир
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