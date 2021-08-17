Путин утвердил новый план по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин утвердил новый национальный план по борьбе с коррупцией, рассчитанный на три года, документ опубликован на портале правовой информации.

Так, глава государства поручил правительству представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК предлагается представить предложения по запрету государственной службы для тех, кто отделался штрафами за коррупционное преступление. Прокуроры также должны получить расширенный доступ к банковской тайне.

Администрации президента совместно с ЦБ поручено доработать законопроект о предоставлении сведений о доходах, расходах и имуществе финансовых уполномоченных, а также тех, кто претендует на эту должность.

В документе также предлагается представить предложения по проверке достоверности и полноты сведений о владении цифровыми активами и цифровой валютой и уточнить понятия «конфликт интересов».

Кроме этого, правительству поручено рассмотреть вопрос о наделении высших должностных лиц регионов правом запрашивать проведение оперативных мероприятий во время антикоррупционных проверок в отношении чиновников.