Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» начали наступление на Кабул утром 15 августа, через сутки столица Афганистана пала. Кабул стал последним афганским городом, который перешел под контроль талибов. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, продолжается эвакуация иностранных граждан.

Советом Безопасности ООН движение «Талибан» было признано террористической организацией в 2003 году. Верховный суд России признал талибов террористической организацией 14 февраля 2003 года. При этом в последние годы Москва и Вашингтон вели официальные переговоры с талибами.

С чего начался кризис

Массовое бегство правительственных войск началось 12 августа. Тогда без боя талибам отдали самые крупные города Афганистана после Кабула — Кандагар и Герат. 14 августа боевики захватили важнейший опорный пункт Мазари-Шариф на севере, утром 15 августа был сдан Джелалабад, а через сутки — Кабул.

Столица перешла талибам практически без кровопролития — почти все военные бежали, лидеры кланов и правительственные чиновники покинули страну. После этого официальный представитель боевиков Мохаммед Наим заявил об окончании гражданской войны в стране и предложил напрямую передать власть «Талибану».

Ключевая причина быстрого падения режима — вывод американских войск, стартовавший в апреле. Несмотря на то, что численность созданной при поддержке США национальной армии Афганистана оценивалась в 350 тысяч человек, боеспособность правительственной армии оказалось крайне низкой, почти все склады с оружием достались талибам.

Что происходит сейчас

Боевики «Талибана» утверждают, что контролируют всю территорию Афганистана. В Кабул прибывают новые отряды боевиков из других городов, талибы начали изымать оружие у гражданского населения и полиции, в городе действует комендантский час. При этом представители организации отметили, что иностранцы могут беспрепятственно покинуть город.

Согласно попавшим в Сеть многочисленным видео, захват афганской столицы прошел бескровно — боевики разъезжают по улицам на бронемашинах и машинах, отобранных у солдат правительственной армии. Лидеры «Талибана» призвали своих сторонников отказаться от грабежей и отказаться от насилия при захвате Кабула.

Жители Кабула восприняли неожиданное наступление талибов панически — у банков образовались огромные очереди, люди пытаются снять наличные с карт и счетов, гигантская толпа находится в аэропорту в надежде покинуть страну, однако западные страны проводят ограниченную эвакуацию.

Что ждет Афганистан

В президентском дворце уже стартовали переговоры оставшихся в Кабуле афганских властей и делегации «Талибана». Представители движения ожидают прямой передачи власти, после чего будет сформировано новое правительство. Вакантное место лидера Афганистана пока занял глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Политологи уверены, что талибы в скором времени объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Представители движения также дали несколько обещаний на международном уровне. В частности, они не намерены нарушать границы соседних государств, собираются противодействовать контрабанде наркотиков и бороться с другой запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Международная реакция

МИД России выразил удовлетворение тем, что «переход власти в Афганистане произошел без насилия». При этом Россия отказалась от эвакуации дипломатов по примеру западных стран, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатической миссии и уже взяли ее под охрану.

Москва также готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, но пока не будет признавать талибов в качестве законных властей» страны. Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» из террористического списка только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет безопасности ООН.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений Америки. По мнению бывшего американского лидера, Байдену нужно «с позором уйти в отставку» после бесславного падения лояльного к США афганского режима.